Do tragicznego wypadku doszło o godz. 1.24 na drodze wojewódzkiej 634 w miejscowości Kobyłka.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z pojazdów zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, chcąc przepuścić osoby, które chciały wejść na przejście. Trzy kobiety weszły na to oznakowane przejście dla pieszych, niestety zostały śmiertelnie potrącone przez jadący z naprzeciwka pojazd citroen berlingo, kierowany przez 22-letniego mężczyznę" - poinformował PAP kom. Jarosław Florczak z wydziału komunikacji społecznej komendy stołecznej policji.

22-latek jechał z Zielonki w kierunku Kobyłki. Mężczyzna był trzeźwy. Został zatrzymany do dalszych czynności.

Jak dodał Florczak, "trwają czynności procesowe zmierzające do identyfikacji ofiar wypadku". Dwie kobiety były w wieku ok. 30 lat, trzecia z nich miała ok. 60 lat.

Pierwszy o zdarzeniu poinformował portal Rmf.fm.

Do podobnego wypadku doszło w Ostrowcu Św. (Świętokrzyskie). Tam po godzinie 1 w nocy na ulicy Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskiemu kierowca mazdy potrącił na przejściu dla pieszych dwie wracające z pasterki kobiety w wieku 58 i 75 lat i oddalił się z miejsca zdarzenia.

- Starsza z kobiet wskutek odniesionych obrażeń zmarła, a druga w poważnym stanie przebywa w szpitalu – poinformowała PAP kom. Ewa Libuda z KPP w Ostrowcu Św.

Po ponad dwóch godzinach policja zatrzymała 23-letniego mieszkańca miasta. - W chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Ustalamy, czy to on był kierowcą mazdy, która brała udział w wypadku. Trwają też czynności mające na celu zabezpieczenie tego pojazdu – dodała kom. Libuda.