Jak dowiedziało się RMF FM , 8 osób już usłyszało w tej sprawie zarzuty.

Do bijatyki między dwiema zwaśnionymi grupami doszło na polu w miejscowości w gminie Złotniki Kujawskie. Brało w nim udział co najmniej kilkanaście osób w wieku do 30 lat.

Jedna z ofiar to 29-latek znaleziony w wigilijny poranek. Mężczyzna miał liczne obrażenia, w wyniku których zmarł. Dziś rano w sadzawce znaleziono ciało kolejnego mężczyzny. Prokuratura wyjaśnia, czy jego śmierć mogła mieć związek z bijatyką.

Według RMF FM w starciu nie chodzi ani o starcia pseudokibiców, ani o walkę grup przestępczych o wpływy. Uczestnicy bójki pochodzą z różnych miejscowości, część z nich miała przyjechać w te okolice do swoich rodzin na święta.