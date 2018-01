Mszę św. w uroczystość objawienia Pańskiego kard. Nycz odprawił w sobotę w archikatedrze warszawskiej.

Jak podkreślił hierarcha, uroczystość Ofiarowania Pańskiego to jedno z najstarszych świąt katolickich, które przez wiele pierwszych wieków obchodzone było razem z Bożym Narodzeniem, a także ze świętem Chrztu Pańskiego.

- Kiedy wspominamy żłóbek betlejemski i to, co się w nim wydarzyło – w aspekcie tego, że przyszli do tego żłóbka przedstawiciele narodów pogańskich, nie tylko z Jerozolimy, nie tylko z narodu wybranego, ale przedstawiciele, których uosabiają Mędrcy ze Wschodu, tych wszystkich, dla których Chrystus stał się człowiekiem. Bo Słowo stało się Ciałem dla wszystkich, Chrystus wszystkich chciał zbawić, a to święto, ta uroczystość dzisiejsza, nam to przypomina – wyjaśnił metropolita warszawski.

Przed mszą św. kard. Nycz wręczył kilkunastu osobom medale "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej". Wśród odznaczonych znalazła się m.in. dziennikarka i działaczka społeczna, współzałożycielka i długoletnia prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich, Maria Wilczek.

Odznaczenia przyznawane są dwa razy w roku: w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia i w uroczystość patronalną stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca. Otrzymują je świeccy zaangażowani w prace na rzecz diecezji lub parafii. Po raz pierwszy odznaczenia zostały przyznane w 2009 r.

Po zakończeniu mszy w samo południe Traktem Królewskim - z Placu Zamkowego na pl. Piłsudskiego - wyruszy 10. Orszak Trzech Króli, w tym roku pod hasłem "Bóg jest dla wszystkich". Podobne orszaki przeszły ulicami 644 miejscowości w kraju i 16 poza granicami Polski.