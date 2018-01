Podczas spotkania omawiano najważniejsze kwestie związane z działaniem policji - podsumowano ubiegły rok oraz przedstawiono priorytety na rok 2018. Minister spraw wewnętrznych i administracji podziękował policjantom za służbę, zaangażowanie i profesjonalizm. Największą nagrodą i satysfakcją jest to, że 89 proc. Polaków uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym. To jest państwa zasługa, to jest zasługa codziennej państwa służby. Tak jest dlatego, że na polskich policjantach można polegać, dlatego, że są dostępni - powiedział Błaszczak zwracając się do funkcjonariuszy.

Jak mówił, dobre oceny to rezultat przyjętych programów przez rząd i MSWiA. W ciągu dwóch lat odtworzyliśmy wspólnie 71 posterunków policji. Słyszałem wszędzie, bez względu na to kto rządzi w danej gminie, słowa podziękowania, za to że rząd PiS dba o bezpieczeństwo w odróżnieniu od poprzedniego rządu koalicji PO-PSL, który posterunki policji zamykał - powiedział Błaszczak.