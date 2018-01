Mężczyzna we wtorek ok. godz. 13.50 wszedł do biura Zarządu Okręgowego PiS, mieszczącego się na drugim piętrze budynku przy ul. 3 maja 1 w Chrzanowie, wykrzyknął kilka zdań i uderzył ręką w twarz pracownika biura. Po wszystkim zbiegł. Zaatakowany pracownik nie doznał obrażeń.

Prowadzimy poszukiwania, dysponujemy rysopisem sprawcy – powiedział Sebastian Gleń. Policja sprawdza, czy samo zdarzenie lub agresor został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, słowa wykrzyczane przez agresora mogły nosić znamiona groźby, były także wulgarne, jak również irracjonalne.

Zaatakowany pracownik złożył zawiadomienie w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie.