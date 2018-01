W wypowiedzi przesłanej PAP przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki wyraził radość z przyspieszenia toku prac nad inicjatywą ustawodawczą "Zatrzymaj aborcję" dotyczącego ochrony w fazie prenatalnej dzieci chorych i niepełnosprawnych. Nie jest to całość projektu "Zatrzymaj aborcję", dlatego że całość dotyczy w ogóle zakazu zabijania dzieci w fazie prenatalnej, ale jest to jakiś krok do przodu – zaznaczył abp Gądecki. Podkreślił, że projekt cieszył się wielką popularnością i zebrał 830 tys. podpisów, czyli tyle, ile do tej pory nie zebrał żaden z podobnych projektów.

Liczę na to, że parlamentarzyści, odwołując się do własnego sumienia postarają się o to, aby najpierw dotrzymać obietnic, które zostały złożone, a następnie, żeby uszanować prawo do życia każdego człowieka – podkreślił abp Gądecki. Zaznaczył, że skoro tak wiele mówi się o prawach człowieka, "dobrze byłoby, żeby to prawo zostało zachowane także w odniesieniu do dziecka najsłabszego, czyli takiego, które nie może się bronić".

Hierarcha wezwał też wszystkich do modlitwy w tej intencji, ażeby "duch dobrych praw inspirował wszystkich, którzy podejmują decyzje w tej ważnej dziedzinie".

Posłowie w środę mają rozpatrzyć kolejno: projekt autorstwa komitetu "Ratujmy Kobiety 2017", który przewiduje możliwość przerywania ciąży do końca 12 tygodnia, przywrócenie tzw. antykoncepcji awaryjnej bez recepty wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół, a także projekt przygotowany przez komitet "Zatrzymaj aborcję", zakładający wykreślenie z obowiązującej ustawy przesłanki zezwalającej na legalne przerwanie ciąży ze względu na ciężkie wady płodu.