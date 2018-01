Przewoźnik lotniczy podkreślił, że pasażerowie Airbusa A319 są bezpieczni i objęci opieką na terenie terminalu.

Samolot Lufthansy (LH1365) wystartował o godz. 11.13 z Krakowa do Frankfurtu. Po ok. 40 minutach zawrócił do Krakowa. Na pokładzie było 47 pasażerów.

Rzeczniczka prasowa Kraków Airport Monika Pabisek poinformowała PAP, że lotnisko jest otwarte, operacje lotnicze odbywają się bez zakłóceń.

Wcześniej RMF FM podało, że maszyna musiała zawrócić i lądować awaryjnie - samolot Lufthansy z Krakowa do Frankfurtu miał poinformować wieżę, że ma problemy z oponą i nie może schować podwozia.

Wczoraj problemy z podwoziem miał samolot LOT-u, który awaryjnie lądował w Warszawie. Podczas tego manewru złożyła się przednia goleń maszyny. Tu także wszystko szczęśliwie się zakończyło.