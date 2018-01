To być może przykra i trudna do zaakceptowania prawda. Nie znaleźlibyśmy się jednak na tej sali, gdybyśmy mieli do czynienia z wydolnymi wychowawczo rodzicami. Nieletnie mają po 14, 15 lat i jest jeszcze czas refleksję, na wprowadzenie radykalnych zmian w waszym życiu i życiu waszych dzieci - powiedziała sędzia Izabela Żurek.

Sędzia zaapelowała do rodziców o rozmowy ze swoimi dziećmi. Znajcie imiona i nazwisk znajomych swoich dzieci oraz ich rodziców. Jeżeli mają profile na Facebooku bądźcie w gronie ich znajomych i obserwujcie, co tam się dzieje i reagujcie natychmiast - mówiła.

Nie ma przyzwolenia na przemoc (...) Sąd ma nadzieję, że ta sprawa, jej nagłośnienie oraz z całą mocą wskazanie, że takie zachowania będą surowo karane, zahamuje falę agresji, tym bardziej niepokojącej, bo dziejącej się wśród dziewczyn i przyjmującej coraz bardziej niepokojące przejawy - powiedziała sędzia.

Najsurowszą karę otrzymała Angelika J., którą sąd skazał na zakład poprawczy – karę tę jednak zawiesił na 3 lata, umieszczając dziewczynę w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wobec trzech nieletnich sąd wymierzył karę pobytu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a wobec kolejnych trzech nadzór kuratora sądowego. Cała siódemka będzie musiała też wykonać 30 godzin prac społecznych w szkołach, gdzie są uczennicami.

Wobec jednego nieletniego - Michała D. sąd umorzył postępowanie. Wyrok jest nieprawomocny.