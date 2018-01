Jak poinformował we wtorek PAP Paweł Petrykowski, rzecznik prasowy dolnośląskiej policji, podejrzani to mieszkańcy Oławy w wieku 25 i 30 lat, a do zdarzenia miało dojść na przełomie ubiegłego i bieżącego roku.

Wówczas to – jak ustaliła policja - obywatel Egiptu od kilku lat prowadzący działalność gospodarczą w Polsce miał zostać na ulicy w Oławie publicznie znieważony wulgarnymi słowami i obraźliwymi gestami.

Jak wynika z zebranego materiału, zachowania zatrzymanych były spowodowane nienawiścią w związku z przynależnością rasową oraz wyznaniową - powiedział Petrykowski.

Rzecznik przekazał, że mężczyznom postawiono zarzuty znieważenia na tle narodowościowym. Za przestępstwo to grozi kara do trzech lat więzienia.