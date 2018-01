Lech Wałęsa za pośrednictwem mediów społecznościowych przedstawił swoją teorię na temat powstania teczek agenta "Bolka". - Chcecie to wierzcie, chcecie nie wierzcie. Moim zdaniem było tak – zaczął swój wpis Wałęsa.

"Teczki Kiszczaka na zlecenie Kaczyńskich"

Były prezydent uważa, że teczki powstały "na zlecenie Kaczyńskich, wykonane pod patronatem Cenckiewicza, Wyszkowskiego, Gwiazdy". - Do tego celu wykorzystano materiały wcześniej przygotowane dobrze zawodowo przez SB pod patronatem Kiszczaka. Kiszczak tym działaniem nie chciał robić mnie agentem. Chciał natomiast was przekonać, że jestem agentem – przekonuje we wpisie Lech Wałęsa.

Jak dodaje, generał chciał go "zohydzić i zniszczyć zaufanie" wśród Polaków. - Dlatego przechowywał do tej operacji kilka tego typu dobrze zrobionych podróbek w domu, a nie w MSW – tłumaczy Lech Wałęsa.

- Od początku zamysł Kaczyńskich był uzbierać coś podobnego i podrzucić komuś. Źle, że do tego wykorzystano Panią Kiszczak. Próbowano to uruchomić pomysłem, że odnaleziono dokumentację w Sejmie, a potem że znaleziono w Niemczech, potem że znaleziono w Czechach i na koniec, że znaleziono w domu Kiszczaka. Grafolodzy dokładniej podpiszą każdego z nas niż my sami - podsumowuje były prezydent.

Proces ws. podrobienia akt TW "Bolek"

W ubiegłym tygodniu, Sąd Rejonowy w Gdańsku orzekł, że pion śledczy białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej ma nadal prowadzić śledztwo ws. podrobienia przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa akt TW "Bolek”.