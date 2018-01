Jak informuje IMGW, nad przeważającym obszarem Europy pogodę kształtują niże z ośrodkami nad Islandią, Danią, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Niżom tym towarzyszą fronty atmosferyczne. Jedynie południowo zachodnie rejony Europy są w zasięgu wyżu Azorskiego. Polska jest pod wpływem niżu znad Danii, w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód kraju frontu atmosferycznego. Z zachodu napływa polarna morska masa powietrza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hPa i będzie spadać.

W czwartek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu, na zachodzie przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach o 6 cm do 10 cm, na zachodzie kraju i w Karpatach o 3 cm do 6 cm. Temperatura maksymalna od -1 st. na północnym wschodzie do 5 st. miejscami na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat około 0 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Porywy wiatru na południu kraju do 70 km/h, na zachodzie do 85 km/h, w rejonach podgórskich do 100 km/h, a wysoko w Tatrach do 130 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na północy kraju o 5 cm do 8 cm, na Mazowszu i Podlasiu o 5 cm do 10 cm, w Bieszczadach o 7 cm. Na północy kraju, w strefach opadów śniegu, wiatr będzie powodował zawieje śnieżne, w których widzialność może spadać miejscami do 100 m. Temperatura minimalna od -4 st. na północnym wschodzie do 1 st. miejscami na zachodzie i na wybrzeżu, w rejonach podgórskich około -3 st. Na północnym wschodzie wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się. Na pozostałym obszarze kraju wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, z kierunków południowych, od zachodu kraju skręcający na kierunki zachodnie. Porywy wiatru na wschodzie do 65-80 km/h, na zachodzie do 100 km/h, w rejonach podgórskich do 120 km/h, a wysoko w górach do 130 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady śniegu. Na Pomorzu zawieje śnieżne, w których widzialność może spadać miejscami do 100 m. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na północnym wschodzie o 5 cm, na Pomorzu o 4 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od 0 st. do 3 st., na Podhalu około -1 st. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni, jedynie na północy kraju północno-zachodni i północny. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 90 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna 0 st. Wiatr umiarkowany, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Początkowo opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm. Temperatura minimalna -1 st. Wiatr dość silny, południowy. Porywy wiatru do 80km/h. Wiatr może powodować zawieje śnieżne.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st. Wiatr umiarkowany, zachodni. Porywy wiatru do 55km/h.