O zatrzymaniu mężczyzn informowało w środę Centralne Biuro Antykorupcyjne. O postawionych im zarzutach poinformował w czwartkowym komunikacie dział prasowy Prokuratury Krajowej. Śląski wydział zamiejscowy departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji PK w Katowicach nadzoruje postępowanie prowadzone w tej sprawie przez katowicką delegaturę CBA.

Kontrakt na wykonanie bloku węglowego o mocy 910 megawatów w Jaworznie - inwestycji realizowanej przez koncern Tauron - podpisano w 2014 r. z konsorcjum, którego głównym wykonawcą jest Rafako. Ta spółka z branży energetycznej powołała spółkę w 100 proc. zależną, celową o nazwie E003B7 z siedzibą w Raciborzu, która realizuje inwestycję.

- Na podstawie ustaleń poczynionych w sprawie 16 stycznia 2018 r. funkcjonariusze CBA zatrzymali Stanisława R. – rzeszowskiego biznesmena z branży budowlanej. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku wręczania korzyści majątkowej w kwocie 50 tys. zł Marcinowi Sz. – osobie pełniącej funkcję publiczną zastępcy kierownika działu zakupów, specjaliście ds. zakupów w E003B7 z siedzibą w Raciborzu - podała PK.

Jak relacjonowało w środę CBA, do zatrzymania doszło w Katowicach, pod jednym z salonów luksusowych samochodów, gdzie biznesmen przyjechał swoim pojazdem na przegląd. - Samo zatrzymanie miało dynamiczny charakter, obaj mężczyźni byli kompletnie zaskoczeni - wskazał przedstawiciel Biura.

Prokuratura zaznaczyła, że według ustaleń śledztwa pieniądze dla inżyniera ze spółki E003B7 miały być korupcyjną zapłatą za samo zlecenie rzeszowskiej firmie udziału w wykonaniu jednego z etapów budowy elektrowni Jaworzno III oraz ułatwienia w dalszym rozliczaniu. Wręczona kwota 50 tys. zł była tylko jedną z trzech transz ustalonej łapówki.

Według prokuratury w sumie od marca 2016 r. do 16 stycznia 2018 r. Marcin Sz. przyjął od Stanisława R. korzyści majątkowe w łącznej wysokości 150 tys. zł. Pieniądze, za każdym razem w kwocie 50 tys. zł, były wręczane w marcu 2016 r., w styczniu 2017 r. i 16 stycznia br.

Po zatrzymaniu podejrzanych przeszukano ich mieszkania oraz siedziby spółki E003B7 i rzeszowskiej firmy. Zabezpieczono dokumenty mające związek z prowadzonym postępowaniem. Następnie prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty. Stanisław R. usłyszał zarzut udzielenia korzyści majątkowej w łącznej kwocie 150 tys. zł; Marcin Sz. natomiast zarzut jej przyjęcia.

- Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej podejmie decyzje w zakresie zastosowania środków zapobiegawczych, w tym ewentualnego wystąpienia do sądu z wnioskami o tymczasowe aresztowanie - zasygnalizowała w czwartek po południu PK.

Warta w sumie ponad 6 mld zł, realizowana przez grupę Tauron budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to jedna z największych inwestycji w kraju i największa inwestycja realizowana obecnie przez ten koncern. W grudniu ub. roku budowa przekroczyła półmetek.

Nowy blok Elektrowni Jaworzno rocznie wytworzy ok. 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. Specjaliści wyliczyli, że po zakończeniu inwestycji do atmosfery trafi o 2 mln ton dwutlenku węgla mniej. Blok będzie przygotowany pod budowę instalacji wychwytywania CO2 ze spalin. Sprawność wytwórcza nowego bloku przekroczy 45 proc.