Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 986 hPa i będzie rosło.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotny śnieg, na południowym zachodzie także deszcz ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na północnym wschodzie miejscami 5 cm do 10 cm. Miejscami zawieje śnieżne, w których widzialność może spadać lokalnie do 100 m. Temperatura maksymalna przeważnie od 0 st.C do 2 st.C, od 1 st.C do 4 st.C na Śląsku. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni, jedynie na północy kraju północno-zachodni i północny. Na południowym wschodzie początkowo porywy wiatru do 80 km/h, a w Karpatach do 100 km/h. Wiatr stopniowo słabnący.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady śniegu. Temperatura minimalna przeważnie od -4 st.C do -1 st.C, chłodniej od -7 st.C do -4 st.C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich, nad morzem miejscami 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2 st.C na północnym wschodzie do 3 st.C na południowym zachodzie i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st.C. Wiatr umiarkowany, początkowo w porywach do 55 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni.