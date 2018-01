W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała, że na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, prokuratura analizuje kwestię delegalizacji stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność". Decyzja ma związek z postępowaniem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach w sprawie publicznego propagowania faszyzmu oraz posiadania przedmiotów o takiej symbolice przez tę organizację - zaznaczyła prok. Ewa Bialik.

Przedmiotem analizy będzie faktyczna działalność stowarzyszenia i zaangażowanych w nie osób, a nie wyłącznie jego statut i inne dokumenty. Celem jest ustalenie, czy organizacja +Duma i Nowoczesność+ odwołuje się w swoich działaniach do metod i praktyk nazizmu, faszyzmu albo innych totalitarnych ideologii. Jeśli potwierdzą to ustalenia dowodowe, prokuratura skieruje do sądu wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia - zaznaczyła prokurator.

Jednocześnie - jak informowała w poniedziałek PK - prokurator generalny zdecydował, że postępowanie prowadzone przez gliwicką prokuraturę zostanie objęte zwierzchnim nadzorem Prokuratury Krajowej.

Kukiz'15: Złożymy wniosek o to, aby odebrać organizacji "Duma i Nowoczesność" statut organizacji pożytku publicznego

Poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że jego klub "absolutnie potępia sytuacje w których dochodzi do propagowania faszyzmu. Agnieszka Ścigaj (Kukiz'15) zwróciła uwagę, że tego typu incydenty, robią również bardzo złą robotę tysiącom organizacji pożytku publicznego. Jej zdaniem, sądy - które są odpowiedzialne za badanie statutów organizacji pozarządowych, którym nadaje się statut organizacji pożytku publicznego - powinny bardziej wnikliwie badać te organizacje. Według posłanki Kukiz'15, sądy powinny także pilnować przedstawiania i publikacji sprawozdań z działalności organizacji.

Będziemy apelować do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, również do Narodowego Instytutu Wolności, które ma mieć nadzór nad organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego, aby dokonali określonych przeglądów i rejestracji tego typu organizacji - powiedziała Ścigaj.

Jakubiak pytany, czy należałoby zdelegalizować stowarzyszenie "Duma i Nowoczesność" odpowiedział: Propagowanie faszyzmu ma miejsce, to jest asumpt do tego, żeby powziąć działania w celu delegalizacji tej organizacji.

Według Ścigaj, pierwszym ruchem powinno być odebranie stowarzyszeniu "Duma i Nowoczesność" statutu organizacji pożytku publicznego. Zaznaczyła, że może tego dokonać sąd. Złożymy wniosek o to, aby odebrać organizacji +Duma i Nowoczesność+ statut organizacji pożytku publicznego - zapowiedziała posłanka Kukiz'15.

Posłowie Kukiz'15 podkreślili jednocześnie, że potępiany i ścigany zgodnie z prawem, powinien być nie tylko faszyzm i komunizm, ale również banderyzm.