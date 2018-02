Nagranie wideo pochodzi z ubiegłorocznego festiwalu "Orle Gniazdo". Zostało wycięte z głośnego reportażu o polskich neonazistach i stowarzyszeniu "Duma i Nowoczesność". Teraz "Superwizjer" TVN opublikował je na swojej stronie internetowej.

Słowa nawołujące do zabicia byłego premiera i przewodniczącego Rady Europejskiej usłyszeli uczestnicy koncertu szczecińskiego zespołu Gan. Wygłosiła je wokalistka grupy. Z ustaleń dziennikarzy śledczych Superwizjera wynika, że jest ona pracownikiem jednego z Sądów Okręgowych - czytamy.

Ostatni numer. O tym czerwonym, rudym skur... Jeb... zdrajcy, pomietle kur... Merkelowej. Tusk! Zaje... go kur...nożem prosto w serce - mówiła ze sceny wokalistka zespołu Gan. .

Jak podaje "Rzeczpospolita", do tej pory żadna z prokuratur nie wszczęła śledztwa ws. podżegania do zabójstwa.

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim (to jej miejscowo podlega to, co dzieje się na festiwalu "Orle Gniazdo") prowadzi śledztwo pod kątem propagowania treści nazistowskich, podobnie jak prokuratura w Gliwicach, która zajmuje się wydarzeniem organizowania rocznicy urodzin Hitlera w wodzisławskich lasach - czytamy na stronie "Rzeczpospolitej".