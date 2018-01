Policjanci Archiwum X weszli do mieszkań w Warszawie i podwarszawskim Julianowie w asyście antyterrorystów, zatrzymując 44-letniego Rafała S., i 37-letnią Annę C. Oboje usłyszeli już zarzuty zabójstwa oraz pomocnictwa do zabójstwa. Grozi im za to kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Do przestępstwa doszło w 2001 roku obok baru "Kubuś" w Sulejówku. Sprawcy zwabili Pawła D. ps. "Długopis" na miejsce, a następnie zastrzelili z bliskiej odległości.

Z ustaleń śledczych wynika, że zabójstwa dokonano na tle porachunków grup przestępczych, działających w tamtym czasie. Postępowanie prowadzone w tej sprawie nie doprowadziło wtedy do zatrzymania sprawców. Dopiero po wykonaniu czynności przez śledczych z Archiwum X ponownie podjęto sprawę, która - jak się okazało - była powiązana z innym zabójstwem.

Na trop sprawców policjanci wpadli pracując nad zbrodnią mającą miejsce w tej samej okolicy w 1999 r. Okazało się, że oba te zdarzenia najprawdopodobniej łączą osoby sprawców.