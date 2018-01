Izraelski portal "The Times of Israel" opublikował depeszę AP dotyczącą sporu między Polską a Izraelem. - Dyplomatyczny spór doprowadził do wybuchu antysemickich komentarzy w Polsce, w tym niektórych kontrolowanych przez rząd mediach – czytamy.

- Dyrektor państwowej stacji telewizyjnej TVP 2, Marcin Wolski, posunął się nawet do stwierdzenia, że nazistowskie obozy zagłady należy faktycznie nazwać żydowskimi – pisze portal.

To przypomnienie wymiany zdań między Marcinem Wolskim a Rafałem Ziemkiewiczem, prawicowym publicystą. - Stosując taką terminologię można powiedzieć, że to nie były niemieckie ani polskie, tylko żydowskie obozy. Bo w końcu kto obsługiwał krematoria? – mówił w programie "W tyle wizji" Wolski.

Jakby „parchy” to było za mało, Ziemkiewicz i Wolski dokładają wieczorem kpiny o „żydowskich obozach śmierci”. Media publiczne, Polska, XXI wiek. Przerażające. pic.twitter.com/2I7SsaeZ2v — Mikołaj Chrzan (@mikolajchrzan) 29 stycznia 2018

Portal przypomina też wcześniejszy wpis Ziemkiewicza na Twitterze, w którym pada słowo "parch", czyli bardzo obraźliwe określenie osoby narodowości żydowskiej.

W tekście wspomniano też o antysemickich komentarzach w sobotnim programie TVP Info oraz o komentarzu Piotra Nisztora, który zasugerował, żeby osoby, które popierają stanowisko Izraela zastanowiły się nad zrzeczeniem się polskiego obywatelstwa.

Ziemkiewicz odpowiada krytykom

W środę rano sam publicysta odniósł się do zarzutów po wieczornym programie. - Marcin Wolski stwierdził #wtylewizji rzecz oczywistą: nazywanie obozów zagłady "polskimi" jest równie uprawnione, jak nazywanie ich "żydowskimi". Próba wmówienia, że to "oburzające żarty z holocaustu" jest tak słaba, że nie kupiła jej nawet ludożera na pudlu – napisał Rafał Ziemkiewicz.

Marcin Wolski stwierdził #wtylewizji rzecz oczywistą: nazywanie obozów zagłady "polskimi" jest równie uprawnione, jak nazywanie ich "żydowskimi". Próba wmówienia, że to "oburzające żarty z holocaustu" jest tak słaba, że nie kupiła jej nawet ludożera na pudlu. 💋nas w 🍑 — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) 31 stycznia 2018

Nowelizacją ustawy o IPN, która wprowadza kary m.in. za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności za zbrodnie z okresu II wojny światowej, zajmą się w środę komisje senackie. Przepisy, które Sejm uchwalił w piątek, wywołały kontrowersje w Izraelu i na Ukrainie; skrytykowały ją władze tych państw.