Jak poinformował LOT w komunikacie, pierwszy rejs z Lotniska Chopina na Domodiedowo w Moskwie odbędzie się 2 czerwca. Loty będą wykonywane samolotami typu Embraer, które na pokład mogą zabrać do 112 pasażerów.

Przez prawie miesiąc - do 1 lipca - LOT będzie latał na Domodiedowo sześć razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele. Codzienne loty rozpoczną się od 2 lipca. Taki rozkład będzie obowiązywał co najmniej do 27 października, czyli do końca sezonu letniego.

Zakładany czas przelotu między Lotniskiem Chopina i Domodiedowem to ok. 2 godz. 10 minut. Samoloty będą startowały z Warszawy o godz. 20, a lądowały w Moskwie – po uwzględnieniu różnicy czasu - o 23.10. Z Domodiedowa rejs do Warszawy zaplanowany jest na godz. 8, a lądowanie na Lotnisku Chopina o 9.20.

- Zdecydowaliśmy się uruchomić rejsy z Warszawy do portu Domodiedowo, żeby zapewnić osobom podróżującym z Polski i innych europejskich krajów dostęp do krajowych połączeń wewnątrz Rosji. Przygotowany przez nas rozkład umożliwi też pasażerom z Moskwy przesiadki w Warszawie w drodze do miast w regionie, m.in. do Budapesztu, Pragi, Kijowa, Wilna, Rygi, Tallinna, Bukaresztu, Ljubljany, a także np. do Madrytu - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w LOT Adrian Kubicki. Podkreślił, że Moskwa to popularny kierunek w siatce LOT-u, jeden z kluczowych w Europie Wschodniej.

Port lotniczy Domodiedowo znajduje się ok. 40 km na południowy wschód od centrum Moskwy. To jedno z największych lotnisk w Rosji pod względem ruchu pasażerskiego i towarowego. Jednocześnie jest to jeden z trzech portów lotniczych w stolicy Rosji- obok Szeremietiewa i Wnukowa.

LOT lata na moskiewskie lotnisko Szeremietiewo 14 razy w tygodniu (do tego dochodzą połączenia sprzedawane w ramach współpracy code-share z Aerofłotem). Port ten jest zlokalizowany w północnej części rosyjskiej stolicy.

Stolica Rosji to trzecie miasto w siatce LOT-u, w obrębie którego LOT obsługuje dwa porty lotnicze. Przewoźnik do Nowego Jorku oferuje połączenia na lotniska JFK i Newark, a do Kijowa – Boryspol i Żuliany.

Spółka podała, że w ciągu ostatniego roku w sumie między Warszawą i Moskwą podróżowało ponad 105 tys. pasażerów. Oprócz Moskwy, LOT lata do Sankt-Petersburga i Kaliningradu.

Od początku 2016 r. LOT ogłosił uruchomienie łącznie 50 tras, m.in. z Warszawy do Tokio, Seulu, Los Angeles, Newark i Astany oraz z Krakowa do Chicago. W 2018 r. LOT poleci po raz pierwszy m.in. z Rzeszowa: do Tel Awiwu (11 marca) i Newark (30 kwietnia), a z Warszawy: do Dubrownika (3 maja) i Singapuru (od połowy maja).

W 2017 r. LOT przewiózł ponad 6,8 mln pasażerów, czyli więcej o prawie 1,5 mln niż rok wcześniej i 2,5 mln więcej niż w r. 2015. Do 2020 r. LOT prognozuje osiągnięcie wyniku ponad 10 mln pasażerów rocznie.

Udziałowcami PLL LOT są: Skarb Państwa (99,856 proc. akcji) oraz TFS Silesia (0,144 proc. akcji).