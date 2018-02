- Wstępnie postępowanie zostało wszczęte z artykułu 256 Kodeksu karnego mówiącego o odpowiedzialności za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Przewiduje on karę do 2 lat pozbawienia wolności dla sprawców takiego przestępstwa – powiedziała PAP Stanisławska.

Policja nie otrzymała formalnego zgłoszenia o tym incydencie. Sprawą zajęła się z urzędu po tym, jak informacja ukazała się na jednym z portali internetowych.

Policjanci dotarli do mężczyzny, który ujawnił napis, następnie przyjęto od niego zawiadomienie i został przesłuchany, przeprowadzono oględziny obelisku.

- Napisy na tablicy są już niewidoczne. Zanim świadek je wytarł, widoczne były cztery litery. Według relacji świadka litery te mogły pochodzić z napisu "Jude raus"– dodała Stanisławska.

Internauta przekazał na swoim profilu, że ktoś napisał na kamieniu upamiętniającym miejsce, w którym stała niegdyś synagoga, napis "Jude raus" i przekreślił wyrytą na obelisku gwiazdę Dawida.

Synagoga w Gruenbergu (obecnie Zielona Góra – PAP) została spalona podczas "Nocy Kryształowej" 10 listopada 1938 r. W miejscu, gdzie stała znajduje się teraz kamień z napisem: "W tym miejscu stała synagoga zniszczona przez nazistów 9/10 XI 1938".