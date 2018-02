Jak wynika z bardzo wstępnych ustaleń i oceny miejsca zdarzenia, prawdopodobnie doszło do wybuchu butli z gazem - powiedziała PAP rzeczniczka sosnowieckiej policji Sonia Kepper. Policjantka dodała, że na miejscu są wszystkie służby – strażacy, policjanci, a także przedstawiciele nadzoru budowlanego i lokalnych władz.

Do katastrofy doszło przy ul. Tylnej. Strażacy informowali wcześniej, że starają się dotrzeć do dwóch osób w gruzowisku, z jedną z nich udało się nawiązać kontakt. Jest wstępna informacja, że mogą być w gruzach tej kamienicy jakieś osoby, natomiast jest to na chwilę obecną informacja niepotwierdzona – powiedziała Kepper.