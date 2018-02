Informację o zatrzymaniu 28-letniej kobiety i 43-letniego mężczyzny przekazała rzeczniczka rybnickiej komendy st. sierż. Anna Karkoszka.

- Podejrzani wczoraj zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Oboje zostali objęci policyjnymi dozorami - powiedziała PAP policjantka.

Okoliczności tragedii wyjaśnia rybnicka policja i tamtejsza prokuratura. Policja na razie nie podaje w jakich okolicznościach doszło do utonięcia chłopca. Prokurator zarządził już sekcję zwłok nastolatka.

W sobotę po południu dyżurny rybnickiej komendy otrzymał informację, że na basenie przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku trwa reanimacja młodego chłopca. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Pomimo długiej akcji reanimacyjnej, lekarz stwierdził zgon 14-letniego chłopca.

Na miejscu śledczy wykonali oględziny pod nadzorem prokuratora. Do późnych godzin nocnych wyjaśniali okoliczności i zabezpieczali ślady. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tragicznego zdarzenia doszło podczas zajęć zamkniętych grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.(PAP)