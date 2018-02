Chcemy wyznaczać nowe standardy, nie tylko związane z rynkiem paliw, ale także z podejściem do potrzeb konsumenta. A te wciąż ewoluują i wiemy, że nasi klienci coraz mocniej doceniają nie tylko ofertę produktową, ale także usługową na stacjach. Już dziś w kilku miastach na naszych stacjach można wypożyczyć samochód, teraz dostępne będą również rowery. Ta oferta wpisuje się w długofalowe myślenie o trendach w transporcie, takich jak choćby współdzielenie czy integracja systemu. Daje nam również zupełnie nowe narzędzia do efektywnej komunikacji z obecnymi i potencjalnymi klientami - powiedział dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej Krzysztof Łagowski, cytowany w komunikacie.

Łącznie do systemu Veturilo zostanie włączonych 100 standardowych i 10 elektrycznych jednośladów. Rowery dostępne na stacjach będą w pełni kompatybilne z istniejącym systemem roweru publicznego. Do dyspozycji mieszkańców Warszawy i turystów zostanie oddana m.in. stacja rowerów elektrycznych, która jest pierwszym tego typu obiektem realizowanym na zasadach komercyjnych. Zostanie ona uruchomiona przy ul. Bielańskiej, dodano także.

Stacje rowerowe na stacjach benzynowych to oryginalny, ale tylko pozornie zaskakujący pomysł. Dzięki nim PKN Orlen nie tylko rozszerza swoją ofertę dla dotychczasowych klientów, ale również otwiera się na nowe grupy konsumentów. To także sprawdzona platforma marketingowa do wspierania sprzedaży produktów i usług już dziś wykorzystywana przez liczne galerie handlowe, właścicieli biurowców, czy parki logistyczne w całej Polsce"- powiedział prezes Nextbike Polska Tomasz Wojtkiewicz, również cytowany w komunikacie.

Lokalizacja nowych stacji rowerowych w Warszawie jest elementem szerszej współpracy PKN Orlen z Nextbike Polska, która obejmie łącznie 6 miast, poza stolicą, także Łódź, Wrocław, Lublin, Katowice i Białystok, podano również.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.