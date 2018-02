Abp Jędraszewski przypomniał w liście postać pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej, której beatyfikacja odbędzie się 28 kwietnia w Krakowie. "Praca na rzecz chorych i potrzebujących wyrastała z jej naturalnej wrażliwości na drugiego człowieka, jednakże początkowo bez jakiegokolwiek odniesienia do inspiracji religijnych" – napisał.

Jak zauważył, dopiero osobiste spotkanie z ogromem ludzkich cierpień w czasie drugiej wojny światowej oraz powojenne wyjazdy do Tyńca i żywy kontakt z duchowością benedyktyńską sprawiły, że Chrzanowska stopniowo zaczęła odchodzić od czysto świeckiego patrzenia na konieczność udzielania pomocy innym i zaczął dokonywać się w niej wewnętrzny przełom.

"W cierpiącym człowieku dostrzegała rysy cierpiącego Chrystusa, a równocześnie pielęgniarską służbę temu człowiekowi pojmowała jako osobistą odpowiedź na Boże powołanie. To właśnie przekonanie pozwoliło jej powiedzieć: +Fakt naszego wyboru zawodu, nasza akceptacja służby, o ile jesteśmy katolikami, to akceptacja powołania przez Boga+" – podkreślił arcybiskup.

Metropolita krakowski przypomniał w liście, że Hanna Chrzanowska była inicjatorką opieki pielęgniarskiej rozwijanej w parafiach i w wyniku jej starań wprowadzono możliwość odprawiania mszy św. w domach osób obłożnie chorych. W czasie Wielkiego Postu w 1960 r. domy trzydziestu pięciu chorych odwiedził wraz z nią biskup krakowski Karol Wojtyła.

"Hannie Chrzanowskiej bardzo zależało także na tym, aby chorzy, oprócz pomocy duchowej i materialnej, mieli również zabezpieczoną pomoc ze strony pielęgniarki przychodzącej do ich domów. Zapoczątkowała zatem ten system pomocy, który dzisiaj nazywamy hospicjum domowym” - przypomniał metropolita krakowski.

Arcybiskup podkreślił, że postać Hanny Chrzanowskiej wpisuje się w obchodzoną w tym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. "Swoim życiem pokazywała, jak nieustannie trzeba zmagać się o utrzymanie w sobie i przekazywanie innym daru wolności. Pod tym względem jest wspaniałym wzorem na dzisiejsze czasy, kiedy to pod hasłami wolności absolutnej pragnie się nas na nowo zniewolić i pozbawić prawdziwej wolności" – napisał abp Jędraszewski.

"Bez przyjęcia Chrystusowej Ewangelii nigdy nie możemy być ludźmi prawdziwie wolnymi. Dlatego też zachęcam Was wszystkich do gorącej modlitwy za siebie, a także za naszą Ojczyznę i za Kościół w naszej Ojczyźnie" - wezwał metropolita krakowski.

Zachęcał wiernych do licznego udziału w jubileuszowej nowennie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, która od lutego do października potrwa w Archidiecezji Krakowskiej. "Pragniemy wspólnie prosić Boga, abyśmy skarb wolności, którym dane jest nam obecnie się radować, potrafili zachować w sobie i przekazać go przyszłym pokoleniom Polaków" – napisał abp Jędraszewski.

W nagraniu filmowym opublikowanym na stronie Archidiecezji Krakowskiej metropolita krakowski powiedział, że Wielki Post jest okazją, by "oczyścić własne serca", a jednocześnie myśleć o innych i czynić dzieła miłosierdzia wobec tych, "którzy bardziej niż my potrzebują wsparcia".