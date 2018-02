Według informacji RMF FM ma to być na razie jednorazowa zmiana miejsca pokazu. Wszystko ze względu na obchody 100-lecia Niepodległości.

Pokaz podczas którego prezentowane są najlepsze polskie konie arabskie, odbywa się latem w Janowie Podlaskim już od prawie 40 lat. W tym samym miejscu organizowana jest Pride of Poland - jedna z najbardziej znanych na świecie aukcji zwierząt czystej krwi arabskiej.

Od dwóch lat, czyli od momentu odwołania wieloletnich szefów prestiżowych stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie, aukcja ma coraz gorsze wyniki.

Według zamysłu konie miałyby zostać zaprezentowane nie w Janowie a na warszawskim Służewcu. Choć na razie są to jednorazowe przenosiny, niewykluczone, że kolejne edycje również będą organizowane w Warszawie.

Z ustaleń RMF FM wynika, że organizatorzy pokazu chcą, by po przeniesieniu do Warszawy, był on m.in. bardziej dostępny dla widzów. Osoby związane ze stadniną w Michałowie nieoficjalnie mówią, że pomysł jest trafiony i zwiększy prestiż obu imprez. Innego zdania są hodowcy i przedstawiciele polskiego środowiska skupionego wokół koni arabskich. Pojawiają się głosy, że na przenosinach pokazu do Warszawy straci aukcja Pride of Poland, ale też sam czempionat. Minusem rozdzielenia obu imprez mogłyby być także większe koszty ich organizacji, ponieważ odbywałyby się w dwóch oddalonych od siebie miejscach.