Z inicjatywą rozszerzenia nazwy placówki na Majdanku wystąpił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Będziemy tę nazwę zmieniać - powiedział wiceminister. Wskazał, że, wymaga to zmiany ustawowej, ponieważ muzeum zostało powołane na mocy ustawy. Sellin zapowiedział, że zmienią się również nazwy obozów w Sobiborze i Bełżcu, gdyż są filiami Muzeum na Majdanku. Nazwę muzeum Stutthof też zmienimy - dodał

Muzeum w Treblince niedługo będzie powołane jako osobne muzeum. Na razie jest filią należącą do marszałka województwa mazowieckiego, ale porozumiewamy się i to muzeum będzie również prowadzone przez ministerstwo kultury, i wtedy będzie nadana nazwa temu muzeum - poinformował w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" Jarosław Sellin.

Pomysł rozszerzenia nazwy o przymiotnik "niemiecki" popiera Instytut Pamięci Narodowej. Jeżeli do Instytutu Pamięci Narodowej wpłynie wniosek o opinię w tej sprawie, to nasza odpowiedź będzie jednoznaczna: chcemy, aby nazwa każdego obozu przypominała o jego założycielach - Niemcach. To w sposób wyraźny oddawałoby, kto budował obozy, kto był twórcą całej machiny zbrodniczego systemu - podkreślił w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" dr Jarosław Szarek, prezes IPN.

Zmianę nazwy Muzeum na Majdanku skomentowała dla "ND" Agnieszka Kowalczyk-Nowak, rzecznik Państwowego Muzeum na Majdanku: Jeżeli nasz organizator uzna, że zmiany w nazwie muzeum są konieczne, to oczywiście w tym zakresie będziemy współpracować.