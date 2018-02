Rekordowo, bo do - 26 stopni Celsjusza temperatura spadła w Gołdapii. Do Rzymu dotarł front syberyjski, który spowodował, że pierwszy raz od sześciu lat spadł tam śnieg. Zimnych nocy w Polsce należy spodziewać się co najmniej do weekendu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu dla województwa pomorskiego. Dotyczy ono terenów nadmorskich i będzie obowiązywać do godz. 12 we wtorek.

Jak poinformowała synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, Polska w najbliższych dniach pozostanie pod wpływem potężnego wyżu znad Skandynawii, w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego napływającej z północnego-wschodu.

We wtorek temperatura maksymalna wyniesie od -12 st. C na Suwalszczyźnie, przez -8 st. C w centrum kraju do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim.

Środa zapowiada się dosyć pogodnie na zachodzie kraju. Termometry w ciągu dnia wskażą maksymalnie od -12 st. C na Suwalszczyźnie, -9 st. C w centrum kraju do -6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej.

W czwartek w ciągu dnia temperatura wyniesie od -11 st. C na Podlasiu, -9 st. C w centrum kraju do -5 st. C na Pomorzu Zachodnim.

Piątek będzie pogodny. W ciągu dnia będzie wciąż mroźno, temperatura wyniesie od -8 st. C na wschodzie, przez -7 st. C w centrum kraju do -3 st. C na Dolnym Śląsku.

W pierwszy dzień weekendu termometry wskażą od -6 st. C na Podlasiu, -4 st. C w centrum kraju do -1 st. C na Dolnym Śląsku.