O sprawie pisze portal tvp.info. Lekarz usłyszał zarzut przyjęcia 10 tys. zł od członków gangu, który wyłudzał mieszkania od osób starszych lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Prokuratura podejrzewa, że C. mógł wystawić fałszywe zaświadczenia w co najmniej kilkunastu sprawach.

Wiesław C. był od 2008 r. biegłym z listy biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, a lekarzem sądowym uprawnionym do wystawiania zaświadczeń. Był osobą znaną w środowisku stołecznej palestry. Bardzo często wykonywał prywatne obdukcje na rzecz osób, którym zależało na udokumentowaniu określonych obrażeń celem przedłożenia ich w odpowiednich instytucjach. Tyle tylko że zaświadczenia C. były wielokrotnie kwestionowane przez sądy i prokuratury.

3 grudnia 2017 r. prezes Sądu Okręgowego w Warszawie odmówił ponownego wpisania go na listę. Przyczyną był brak rekomendacji Okręgowej Izby Lekarskiej. Rok wcześniej zrezygnowano z jego usług jako lekarza sądowego. 21 lutego 2018 r. medyk został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW.