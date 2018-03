Dodał, że "Jezus Chrystus posyła do wszystkich z Ewangelią miłości". Jego zdaniem, Kościół musi pełnić posługę jednania, do której także powołuje nas Jezus Chrystus.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przewodniczył w archikatedrze warszawskiej jubileuszowej mszy świętej z okazji 200-lecia Archidiecezji Warszawskiej. W koncelebrze tej uczestniczyli: nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, biskupi warszawscy oraz kilkuset księży z Archidiecezji Warszawskiej.

Archidiecezja Warszawska została utworzona 3 marca 1818 r. Wcześniej istniała jako diecezja warszawska powołana do istnienia przez papieża Piusa VI bullą "Ad universam agri Dominici curam" z 19 października 1798 r.

W wygłoszonej homilii, kard. Nycz przypomniał, że siedem lat przed powstaniem Archidiecezji Warszawskiej, została złożona obietnica zbudowania świątyni Opatrzności Bożej po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Podjęto zaraz inicjatywę, ale niestety (jej) nie zrealizowano, ponieważ było Powstanie Kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski. Natomiast przez 200 lat wiele razy ta obietnica jakby w pamięci biskupów, w pamięci także narodu, była zapamiętana, że trzeba ją zrealizować. Podchodzono do niej także na początku wolnej Polski w okresie międzywojennym. Jednak poważnie podszedł do tej obietnicy śp. kard. Józef Glemp - mówił metropolita warszawski.

Zdaniem kard. Nycza, ta obietnica i "towarzyszenie Bożej Opatrzności Kościołowi warszawskiemu, to jest jakiś znak i symbol". Kiedy patrzymy w przyszłość i myślimy, jakie sobie składać życzenia na następne dziesiątki lat życia Kościoła warszawskiego, to jest ta wielka prośba kierowana do Pana Boga, aby zbudować świątynię Opatrzności Bożej, abyśmy wszyscy jako Kościół warszawski i Kościół w Polsce szukali tych zamiarów Pana Boga, które są względem każdego z nas, potrafili je odczytywać i pozwolić Panu Bogu się prowadzić, także wtedy, kiedy w danym momencie nie wydaje nam się takie oczywiste - mówił w homilii metropolita warszawski.