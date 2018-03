Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed mrozem wydano dla województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz południa małopolskiego. Temperatury mogą tam spaść w nocy do minus 16 stopni Celsjusza, lokalnie jednak można się spodziewać nawet minus 19 stopni C. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku do godzin porannych.

Dodatkowo na północno-wschodnich obrzeżach Polski oraz na obrzeżach południowo-zachodnich w nocy z niedzieli na poniedziałek mogą wystąpić opady marznącego deszczu ze śniegiem lub deszczu. Mogą one powodować gołoledź. We wtorek gołoledzi można się spodziewać w całym kraju.

IMGW wydało też ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia w związku z piętrzeniem wody przez lód na Bugu we Frankopolu. Przewiduje się tam wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego (lecz poniżej stanów alarmowych). Ostrzeżenie to obowiązuje do poniedziałku w południe.