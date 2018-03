Prokuratura Okręgowa w Świdnicy poinformowała we wtorek, że Kijowski i b. skarbnik KOD Piotr Ch. zostali oskarżeni o poświadczenie nieprawdy w fakturach i przywłaszczenie 121 tys. zł ze zbiórek komitetu społecznego KOD. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Dotyczy on okresu od 10 marca do 15 listopada 2016 r.

Nazywam się Mateusz Kijowski i nie wstydzę się swojej twarzy. Proszę to zapamiętać. Nie życzę sobie, żeby mówić o mnie pierwszą literą nazwiska czy zasłaniać mi na zdjęciach oczy. Wiem, że to dodaje dramatyzmu materiałom i poniekąd uzasadnia brak zaangażowania w dociekanie do prawdy. Ale chociaż tyle możecie zrobić, uszanować moje życzenie w kwestii technicznej - oświadczył Kijowski na portalach społecznościowych, odnosząc się do informacji o akcie oskarżenia.

W swoim oświadczeniu dodał: Zastanówcie się, dlaczego akurat dzisiaj ta sprawa została ogłoszona.

Co rządzący chcą przykryć wrzawą medialną wokół oskarżenia dla "założyciela KOD" albo "byłego lidera KOD". I czy przypadkiem to, że od kilku dni aktywnie rozwijamy działalność stowarzyszenia Wolność Równość Demokracja nie spowodowało, że ten od wielu miesięcy zapowiadany akt oskarżenia został ogłoszony właśnie teraz - napisał Kijowski.

Rzecznik stowarzyszenia Wolność Równość Demokracja Przemysław Wiszniewski powiedział PAP we wtorek, że "jest zupełnie niezrozumiała i skandaliczna sytuacja, gdy o akcie oskarżenia dowiadujemy się z mediów, więc sprawa jest wysoce wątpliwa i według mnie ma charakter medialno-polityczny, a nie rzetelny". - Myślę, że cała sprawa wybuchła, że powołaliśmy to stowarzyszenie i postanowiono nie czekać dłużej z tym aktem oskarżenia - dodał i przypomniał, że stowarzyszenie zostało utworzone trzy tygodnie temu i obecnie czeka na rejestrację w sądzie.

- Bardzo liczymy na to, że niezawisły sąd oczyści Mateusza Kijowskiego ze wszystkich zarzutów - podkreślił. Dodał, że Kijowski "w najbliższym czasie nie będzie odbierał telefonów".

Jak podała świdnicka prokuratura, Kijowskiemu i Ch. zarzuca się, że poświadczyli nieprawdę w dokumentach w postaci 9 faktur wystawionych przez MKM Studio sp. z o.o. - firmy należącej do Kijowskiego i jego żony, na rzecz komitetu społecznego KOD (6 faktur) i stowarzyszenia KOD (3 faktury) w zakresie wykonanych usług informatycznych i kosztów.

Faktury, zdaniem prokuratury, wystawiono za usługi informatyczne, które firma Kijowskiego i jego żony miała wykonać dla komitetu społecznego i stowarzyszenia KOD. Zdaniem śledczych, usługi te nie zostały wykonane, a Kijowski oraz Piotr Ch. mieli przywłaszczyć sobie z tego tytuły 121 tys. zł. Ponadto, obaj podejrzani usiłowali przywłaszczyć należące do stowarzyszenia KOD pieniądze w kwocie 15 tys. złotych, jednakże zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na zablokowanie wypłaty należności za wystawione faktury przez członków zarządu KOD - podała świdnicka prokuratura.

Oskarżeni nie przyznali się do winy. Jak informowała prokuratura, Kijowski w wyjaśnieniach podał, że na posiedzeniu zarządu KOD ustalono, iż będzie mu wypłacane wynagrodzenie w wysokości 10 tys. złotych miesięcznie plus podatki. Wypłata wynagrodzenia miała być, jak podał w wyjaśnieniach, realizowana poprzez wystawianie faktur, w których miały być wskazane ogólnie wykonane prace, bez szczegółowego ich wykazu i zakresu. Z kolei według prokuratury Piotr Ch. podał w wyjaśnieniach, że na spotkaniu zarządu KOD podjęto decyzję, że Kijowski będzie świadczył usługi informatyczne na rzecz KOD, za które miał otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie.

W ocenie prokuratury "wyjaśnienia obu oskarżonych stoją w sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowych, w tym z zeznaniami przesłuchanych w charakterze świadków członków zarządu stowarzyszenia KOD, jak i przedłożoną przez nich dokumentacją".

Informację o akcie oskarżenia jako pierwszy podał RMF FM.

Karczewski: W mojej ocenie to koniec KOD

"W mojej ocenie to jest koniec KOD-u" - tak marszałek Senatu Stanisław Karczewski skomentował we wtorek informacje o oskarżeniu b. lidera KOD-u i b. skarbnika o poświadczenia nieprawdy w fakturach i przywłaszczanie pieniędzy ze zbiórek komitetu społecznego KOD.

- Wizerunkowe straty już są widoczne; KOD schodzi ze sceny politycznej, jeśli można tak powiedzieć - powiedział Karczewski na wtorkowej konferencji prasowej w Senacie. Jak dodał, w jego ocenie to jest "koniec KOD-u". - Tyle mam do powiedzenia; nie będę dłużej analizował sytuacji KOD-u, bo KOD nie zasługuje na moją głębszą analizę - podkreślił marszałek Senatu.

Zaznaczył jednocześnie, że "od tego jest wymiar sprawiedliwości, żeby eliminować z życia społecznego nieuczciwe zachowania". - Jeśli jest niegodziwość i malwersacja, to do tego musi się odnieść prokuratura i to jest normalne postępowanie - dodał Karczewski.