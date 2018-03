Powodem mają być ataki na cudzoziemców do jakich ma dochodzić w Polsce. Jak dowiedziało się Radio Zet z tego właśnie powodu nie dojdzie do wymiany polsko-niemieckiej między Zespołem Szkół Budowlanych nr 1 z Poznania, a Domem Młodzieży Cafe Oje z Krefeld w zachodnich Niemczech.

Christel Bähner-Hox z Niemiec tłumaczy w rozmowie z radiem, że po pojawiających się informacjach o atakach na cudzoziemców w Polsce, to zbyt duże ryzyko. Zwłaszcza z racji tego, że podopieczni domu młodzieży z Krefeled to głównie muzułmanie. Część z nich to uchodźcy z traumatycznymi doświadczeniami. Krzysztof Kubiak, dyrektor poznańskiej szkoły, ubolewa z tego powodu. Wymiany z niemieckimi uczniami są prowadzone w szkole od lat. Uczniowie z Poznania są mimo tego ponownie zaproszeni do Niemiec.