Jak poinformował Jakub Sawicki z zespołu prasowego elbląskiej policji, policjanci odwołali poszukiwania zaginionego Henryka Słoniny.

- Mężczyzna cały i zdrowy został odnaleziony przez policjantów około godz. 22.00, przy ulicy Daszyńskiego w Elblągu. Było to możliwe dzięki informacji od mieszkanki miasta, który widziała zaginionego w tamtym rejonie- podał Sawicki.

Jak wyjaśnił Sawicki, Henryk Słonina został odnaleziony w odległości ok. 3 kilometrów od miejsca swego zamieszkania. Wyszedł z domu w czwartek, ok. godz. 13. i aż do chwili odnalezienia go przez policjantów rodzina nie miała z nim kontaktu. Dlatego zgłosiła zaginięcie na policję.

- To starszy, schorowany człowiek, obecnie trafił pod opiekę rodziny - podała policja.

Henryk Słonina był prezydentem Elbląga w latach 1998-2010 a w latach 1982-1990 oraz 1994-1998 wiceprezydentem Elbląga. Wcześniej pracował w oświacie, był nauczycielem, kierownikiem szkoły i inspektorem oświaty.