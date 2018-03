W związku z I stopniem zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza władze Krakowa zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej i pozostawienia samochodów prywatnych na parkingach. Wskazują także, że mieszkańcy powinni zwracać szczególną uwagę na jakość spalanego w piecach węgla i powinni powstrzymać się od używania kominków.

Dzieci, osoby starsze i chore na choroby układu oddechowego, krwionośnego, alergie i inne choroby powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni oraz zaopatrzyć się w odpowiednie medykamenty – zaleca magistrat.

Obowiązująca w Krakowie od lipca zeszłego roku uchwała antysmogowa zakazuje używania przez gospodarstwa domowe opału złej jakości: miałów węglowych, kiepskiej jakości węgla, biomasy o wilgotności powyżej 20 proc., z których do atmosfery uwalnianych jest najwięcej toksycznych związków i pyłów, oraz pieców i kotłów o wysokiej emisji pyłów drobnych i niskiej efektywności energetycznej.

Miasto od lat dofinansowuje programy likwidacji pieców kaflowych i przestarzałych kotłów węglowych oraz ich wymiany na urządzenia nowe, spełniające ekologiczne normy.

Władze miasta szacują, że do wymiany pozostało jeszcze ok. 8-9 tys. pieców węglowych. Wciąż nieprzekonanych, że to konieczne, mają odwiedzać zespoły doradców, którzy będą prezentować miejskie programy wsparcia i pomagać w dopełnieniu formalności.

W styczniu krakowscy strażnicy miejscy przeprowadzili ponad 2 tys. kontroli pieców. W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy miejscy wraz z urzędnikami Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przypominają mieszkańcom także o tym, że 1 września 2019 r. wejdzie w życie właściwa uchwała antysmogowa dla Krakowa, całkowicie zakazująca używania paliw stałych do ogrzewania domów.