Do trzech razy sztuka 😂

- Dobra, jest. 73. rocznica Powstania Warszawskiego

- Ty, coś się nie zgadza...

- No tak! Przecież 75. rocznica

- Ej, dalej coś nie tak.

- O cholera, to nie to Powstanie. #takbyło pic.twitter.com/pGPz6nz1lC