Jak dowiedział się Fakt24.pl świebodziński Jezus ma w głowie aparaturę do komercyjnego nadawania sygnału internetowego.

W parafii, po pytaniu o wynajem miejsca na głowie Jezusa, rozmówca Faktu24, odpowiada, że w tej sprawie trzeba rozmawiać tylko z proboszczem. Po około pół godzinie rozmówca oddzwania i mówi, że proboszcz nie jest zainteresowany wynajmem. Na pytanie co z antenami, które już tam są. - Nic o tym nie wiem - stwierdził rozmówca tabloidu i skończył rozmowę.

Specjalista, który obejrzał zdjęcia na których widać anteny, mówi, że to anteny do przesyły sygnału internetowego. - Samo miejsce jest w tej okolicy najlepszym punktem ze względu na wysokość co daje ogromny zasięg – wyjaśnił.

Fakt24.pl dotarł też do firmy, która zajmuje się dostarczaniem internetu i wynajmuje miejsce w koronie. - To była propozycja proboszcza, chciał mieć internet do zabezpieczenia monitoringu na terenie parafii - mówi osoba z firmy. Sygnał z głowy Jezusa jest jednak przesyłany dalej, do różnych innych klientów.