"Mężczyzna często po skończonej pracy czuje się bardzo wyczerpany. Potrzebuje pochwały, odpoczynku, nie można go zaraz angażować do następnej pracy. Trzeba cierpliwie poczekać. Żony powinny o tym wiedzieć!" – tak brzmi jeden z wpisów księdza.

Normalny rytm działania i życia mężczyzny to: najpierw dosyć długie przygotowanie, intensyfikacja motywacji, później maksymalne zaangażowanie i wytężona praca, a następnie czas relaksu i odpoczynku. Mądra żona potrafi ten naturalny rytm odpowiednio zagospodarować. — ks. Franciszek Głód (@KsFranciszek) 8 maja 2018

W kolejnych ks. Głód rozwodzi się nad "naturalnym rytmem działania i życia mężczyzny", który "mądra żona potrafi odpowiednio zagospodarować".

"Normalny rytm działania i życia mężczyzny to: najpierw dosyć długie przygotowanie, intensyfikacja motywacji, później maksymalne zaangażowanie i wytężona praca, a następnie czas relaksu i odpoczynku. Mądra żona potrafi ten naturalny rytm odpowiednio zagospodarować" – pisze dalej.

Stwierdza, że gdy w końcu mężczyzna rozpocznie działanie "wówczas angażuje się do końca, a wszystko inne w tym momencie nie jest ważne".

Duchowny ma 79 lat i jest bardzo aktywny na Twitterze. Na co dzień jest rezydentem Parafii Św. Elżbiety we Wrocławiu, gdzie wcześniej był proboszczem. Ksiądz jest też profesorem zwyczajnym teologii pastoralnej. Skończył seminarium duchowne oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski i papieski wydział teologiczny we Wrocławiu.