Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia dotyczące burz z gradem wydano dla trzech województw: śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. "Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 25 mm do 40 mm, a porywy wiatru do 70 km/h" - podał IMiGW.

Natomiast ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące burz z gradem wydano dla czterech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W niektórych z tych województw mogą wystąpić burze z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h.