Jak poinformował PAP mł.asp. Artur Majchrzak z KWP w Kielcach, do próby porwania doszło w czwartek na ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Św. Przed przejściem dla pieszych zatrzymał się nieustalony do tej pory samochód. Wysiadł z niego mężczyzna, który zaproponował stojącej na chodniku 11-letniej dziewczynce, że ją podwiezie do domu. Na szczęście całe zajście widział przypadkowy świadek. Dzięki jego interwencji dziecku udało się uciec - relacjonował przebieg zdarzenia Majchrzak.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna poruszał się samochodem osobowym nieustalonej do tej pory marki koloru czarnego. Numer rejestracyjny auta zaczyna się od liter TO. Na pojeździe znajdowała się biało-czerwona flaga.

Policja podaje też rysopis napastnika. Wiek około 40 lat. Wysoki, szczupłej budowy ciała. Dłuższe czarne włosy postawione na +irokeza+. Mężczyzna w lewym uchu miał mieć kolczyk, tzw. +tunel+ w kolorze czarno-białym, natomiast w lewej brwi srebrny kolczyk tzw. +ćwiek+. Był ubrany w czarny T-shirt z napisem +Nike+ na klatce piersiowej i spodnie bojówki w kolorze czarno-szaro-białym oraz czarne sportowe buty z białym logo firmy +Nike+ – opisywał poszukiwanego mężczyznę policjant.

Policja apeluje do świadków zdarzenia oraz osób posiadających jakiekolwiek informacje pomocne w ustaleniu i zatrzymaniu mężczyzny, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Św. (tel. 41 2671205) lub pod całodobowym numerem telefonu 997 lub 112.