Dziewczynce nic poważnego się nie stało. Została jednak przewieziona do szpitala na badania. Do wypadku doszło, gdy dziewczynka była na spacerze z babcią. Gdy dziecko stanęło na klapie, ta się załamała. Wówczas do dziewczynki podbiegł sąsiad i pomógł ją wyciągnąć.

Szambo znajduje się na terenie prywatnym, ale nie jest odgrodzone od jezdni. Przyczyny zdarzenia wyjaśni teraz prokuratura.