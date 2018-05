We wtorek przed południem przestały działać urządzenia w Przepompowni Ścieków Ołowianka, odbierającej 60 proc. nieczystości z Gdańska i odprowadzającej je do Oczyszczalni Wschód. Powodem awarii było zalanie pomp w przepompowni.

Około godz. 13 spółka Saur Neptun Gdańsk (SNG) zdecydowała o awaryjnym zrzucie ścieków do Motławy. W rozmowie z PAP Rusakiewicz poinformowała, że w ciągu godziny do rzeki trafia 2,3 tys. m sześc. ścieków. Dodała, że według przedstawicieli Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, którzy brali udział w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, taka ilość ścieków nie stwarza zagrożenia epidemiologicznego.

Rusakiewicz zaznaczyła, że ścieki są zrzucane do Motławy, by nie dopuścić do powstania cofki, czyli cofnięcia się ścieków do kanalizacji, co mogłoby spowodować zalanie domów i ulic. - Chcąc zminimalizować ryzyko cofki, zdecydowaliśmy się na zrzut ścieków, czyli obniżenie ciśnienia. Wybraliśmy mniejsze zło – powiedziała.

- Zasuwa umożliwiająca zrzut ścieków zlokalizowana jest na wysokości przepompowni ścieków Ołowianka, czyli naprzeciwko Brabanku – wyjaśniła Rusakiewicz, dodając, że zasuwa znajduje się poniżej lustra wody. - Ścieki mieszają się z wodami Motławy i przemieszczają się w kierunku Zatoki Gdańskiej – poinformowała.

Wyjaśniła, że realny jest scenariusz zakładający, iż do późnego wieczora uda się "wypompować wodę z komory pomp, zdiagnozować przyczynę awarii i podjąć działania naprawcze".

SNG apeluje do mieszkańców i podmiotów gospodarczych działających na terenie dolnego tarasu Gdańska, czyli dzielnic Żabianka, Przymorze, Zaspa, Oliwa, Wrzeszcz, Letnica, Nowy Port, Dolne Miasto i Śródmieście, o "zminimalizowanie zużycia bieżącej wody i wykorzystywanie jej wyłącznie w celach sanitarnych". "Prosimy o ograniczenie zużycia wody m.in. do kąpieli, prania, zmywania naczyń i innych prac domowych" – podkreśliła Rusakiewicz w komunikacie.

Dodała, że w związku z awaryjnym zrzutem ścieków Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna "zarekomendowała prewencyjny zakaz korzystania z gdańskich kąpielisk".