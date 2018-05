Do zdarzenia doszło w środę w godzinach popołudniowych pod Namysłowem. Z nieznanych dotąd przyczyn prowadzony na smyczy przez 49-letniego właściciela owczarek niemiecki zaatakował pięciolatka oraz próbującą bronić go matkę. Dziecko z ciężkimi ranami twarzy i głowy zostało przewiezione śmigłowcem Lotniczego Pogotowania Ratunkowego do szpitala w Opolu.

Jak informuje opolska policja, pies był prawidłowo szczepiony. Obecnie funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia. Chłopiec jest przygotowywany do operacji. Zdaniem lekarzy, jego stan jest stabilny, chociaż rany są głębokie i zakażone.