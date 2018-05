Półtawska wzięła w środę w Warszawie udział w konferencji promującej jej najnowszą książkę "Genealogia divina. Boże pochodzenie człowieka".

Pytana przez dziennikarzy o problem aborcji zaznaczyła, że "żadna kobieta nie chce zabijać dzieci". Jej zdaniem kobiety podejmują "dramatyczną" decyzję o aborcji, ponieważ nie znajdują wsparcia u ojca dziecka. Dlatego - zdaniem dr Półtawskiej - "aborcja to nie jest sprawa kobiety".

Nie ma sensu karać kobietę za aborcję i dyskutować o aborcji jako o sprawie kobiety. To jest sprawa mężczyzny, który zrobił to dziecko, bo dziecko powstaje impulsem komórki męskiej - i czyn jest mężczyzny. A skutki chcemy zwalać na kobiety - to jest niesprawiedliwe. Trzeba zatrzymać chłopaków - nie wolno ci dotknąć dziewczyny, bo ona wcale nie chce zajść w ciążę i zabijać dziecka. Ona chce, żeby ją chłopak adorował, a on ją wykorzystuje i zostawia, a na dodatek ogłasza, że aborcja jest sprawą kobiety - podkreśliła Półtawska.

Zdaniem Półtawskiej "nie tylko dzisiaj dzieci zabijane są z powodu tego, że są chore". - Było tak w historii ludzkości, że kalekie dzieci były zrzucane ze skały, jest tak, że stare osoby są zabijane - rzekomo na ich żądanie. Zawsze było tak, że ludzie uważali, że mają prawo kogoś zabijać, dlatego, że świat jest zateizowany. Trzeba przyjąć, że jest Stworzyciel, który stworzył dziecko, którego nie wolno dotknąć, bo to jest nowy człowiek - nikt nie ma prawa do zabijania, czy jest to człowiek chory, czy ślepy, czy stary, czy zdrowy - oceniła.

Podczas spotkania z czytelnikami Półtawska wyjaśniła, że nowa książka to zbiór jej wykładów na temat kobiety i mężczyzny, małżeństwa i rodziny, wygłoszonych dla słuchaczy bielskiego oddziału Instytutu Teologii Rodziny. Jak powiedziała, chciała przełożyć na prosty język filozofię personalizmu Karola Wojtyły.

Ludzie, jeżeli nie rozumiecie, kim jesteście, nie możecie być szczęśliwi. Przecież widzę, co się dzieje - połowa młodzieży dorasta w rozbitych rodzinach, są setki samotnych matek, tysiące dzieci zabitych. Wszystko dlatego, że ludzie nie wiedzą, kim są - powiedziała Półtawska.

Jej zdaniem odpowiedzią na ten kryzys jest właśnie nauczanie Jana Pawła II o "Bożym pochodzeniu człowieka". - Człowiek nie jest materią. Człowiek ma ciało, ale nie jest ciałem. Jest duchem ucieleśnionym - mówiła. Dodała, że najważniejszym celem każdego człowieka powinno być dążenie do świętości.

Nic o was nie wiem, nie znam was, ale jedno wiem na pewno - wszyscy, jak tu siedzicie, na pewno umrzecie. Dlatego ważne jest, żeby każdy z was się nauczył świadomego dążenia do świętości - podkreśliła. Zachęciła słuchaczy do studiowania nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny, godności kobiety, a także świętości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Wanda Półtawska to doktor nauk medycznych, specjalistka w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej.

W czasie II wojny światowej była harcerką, łączniczką, uczestniczyła w tajnym nauczaniu. Została aresztowana przez Gestapo w 1941 r. i wywieziona do obozu w Ravensbrueck. Więźniarki wykorzystywano tam jako króliki doświadczalne w okrutnych eksperymentach - wycinano fragmenty kości, wszczepiano choroby zakaźne. Taką operację przeszła także 21-letnia Wanda.

W 1951 r. ukończyła medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie uzyskała dwa stopnie specjalizacji i doktorat z psychiatrii. W latach 1952-1969 była adiunktem w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie, a w latach 1955-1997 wykładowcą medycyny pastoralnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W latach 1964-1972 była pracownikiem Poradni Wychowawczo-Leczniczej przy Katedrze Psychologii UJ. W 1967 zorganizowała Instytut Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i kierowała nim przez 33 lata, piastując stanowisko profesora. W 1981-1984 była wykładowcą w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Uczestniczyła w pracach Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. W maju 2014 była autorką akcji Deklaracja wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej. Od 1983 członek Papieskiej Rady ds. Rodziny. Od 1994 członek Papieskiej Akademii Życia. Konsultant Papieskiej Rady ds. Pracowników Służby Zdrowia. Członek Unii Pisarzy Medyków. Członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Wieloletni członek Zespołu Wspierania Radia Maryja w Służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu.

Półtawska przyjaźniła się z Karolem Wojtyłą, a potem Janem Pawłem II przez ponad pół wieku. Papież pisał o niej: "mój ekspert osobisty od +Humanae vitae+". Po doświadczeniu Ravensbrueck Półtawska szczególną wagę przywiązywała do ochrony dzieci, także nienarodzonych. W latach 50. aborcje były wykonywane powszechnie, stosowane jako najprostszy środek antykoncepcyjny. Półtawska w 1969 r. zrezygnowała z pracy w Klinice Medycznej w Krakowie i poświęciła się całkowicie poradnictwu rodzinnemu.