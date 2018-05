Autorem prywatnego aktu oskarżenia jest 24-letni sekretarz koła Młodzieży Wszechpolskiej w Gdańsku, Aleksander Jankowski.

Działacz MW oskarżył Pawła Adamowicza o to, że "stosując siłę fizyczną" uderzył go rękę w pierś - "powodując silną utratę równowagi" - oraz o "bezpośrednie utożsamienie jego osoby z faszyzmem". - A więc o takie zachowanie, które spowodowały znaczące naruszenie nietykalności cielesnej, poniżenie mojej osoby w opinii publicznej, oraz naraziły mnie na utratę zaufania potrzebnego do aktywnego udziału w miejskiej przestrzeni publicznej - podkreślił.

Sprawa dotyczy wydarzenia, do którego doszło 7 listopada 2017 r. w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku podczas wystąpienia Adama Michnika pt. "Dwie Niepodległości - 1918/1989 - wyzwania i bilans" w ramach Gdańskich Debat Obywatelskich. Są one częścią gdańskich i pomorskich obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Tuż po rozpoczęciu wykładu kilkuosobowa grupa działaczy MW chciała wręczyć Michnikowi w ramach happeningu wiaderko z substancją imitującą smołę.

- Chcieliśmy wręczyć Michnikowi to pudełko i wtedy Paweł Adamowicz zaczął nas odpychać w stronę wyjścia. Mnie też popchnął, zaczął klaskać w dłonie i podjudzać publiczność, która zaczęła krzyczeć "won" i "faszyści". Aleksandra prezydent najbardziej odpychał, raz tak mocno, że stracił równowagę - mówiła przed sądem 20-letnia studentka Natalia M., należąca do MW od ponad dwóch lat.

Kolejny świadek, 22-letnia studentka Joanna W., członek MW od trzech lat, podkreśliła, że prezydent Gdańska nie tylko ich wyzywał, ale też i popychał. - Nie spodziewałam się takiej reakcji zebranych i prezydenta, oczekiwałam raczej kulturalnej wymiany zdań, a nie popychania - dodała.

Doradca prezydent Gdańska, redaktor naczelny „Przeglądu Politycznego”, 61-letni Wojciech Duda, zeznał, że to działacze MW zachowywali się groźnie jak bojówka.

- Nie nazwałbym tego happeningiem, tylko próbą przerwania naszego wydarzenia. Ta grupa agresywnie szła w kierunku Adama Michnika, trzymając jakiś przedmiot w rękach, a Paweł Adamowicz zasłonił własnym ciałem jego osobę i zwracał się do działaczy Młodzieży Wszechpolskiej o opuszczenie sali. Widziałem, jak prezydent krzyczał "won" i "faszyści", ale przede wszystkim widziałem jego działania, aby oddzielić członków MW od prelegenta. Ja też klaskałem i skandowałem, bo nie zgadzam się na to, że MW odwołuje się do faszyzmu polskiego z lat przedwojennych - mówił Duda, który jest współorganizatorem Gdańskich Debat Obywatelskich.

W jego ocenie, dzisiejsza MW nie jest organizacją faszystowską. - Ale odwołuje się do niektórych wątków Młodzieży Wszechpolskiej z pierwszej połowy lat 20., która była wtedy radykalnym zwolennikiem faszyzmu włoskiego. Nie uważam, że członkowie MW to faszyści, ale ich zachowanie odwoływało się do przemocy, która nie może mieć miejsca w przestrzeni publicznej. Skandując "faszyści", nie miałem na myśli Mussoliniego, ale tradycję polityczną, która jest tradycją przemocy, wiążącą się z politycznym radykalizmem, który może przybrać zarówno lewicowe, jak i prawicowe cechy - powiedział Duda.

Na wtorkowej rozprawie prezydent Gdańska był nieobecny, reprezentował go adwokat. Na następnej rozprawie 2 lipca ma być przesłuchanych dwoje ostatnich świadków.

Pod koniec kwietnia na pierwszej rozprawie akt oskarżenia ze strony działacza MW Adamowicz prezydent Gdańska określił jako "humorystyczny". - Jeżeli ktoś się zapisuje do organizacji politycznej i nacjonalistycznej, to musi się liczyć z tym, że będzie oceniane jego zachowanie. I pan Jankowski ma pretensje, że publiczność nazwała go faszystą? To jest po prostu przedszkole. W akcie oskarżenia napisał nawet, że jego równowaga została naruszona - na filmie widać wyraźnie, że na dwóch nogach trzyma się bardzo sprężyście. Jesteśmy świadkami tego, że za pieniądze podatników marnuje się czas ważnego funkcjonariusza publicznego, samorządowca, ale i też czas sędziego, który być może miałby do rozstrzygnięcia ważniejsze sprawy - ocenił.

W marcu sąd zaproponował obu stronom zawarcie kompromisu, ale mediacje się nie powiodły.