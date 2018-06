Badania próbek wody wykonały akredytowane laboratoria Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni. W próbkach wody pobranych 1 czerwca w Sopocie w okolicach Hotelu Haffner, Esentra, Parku Północnego, EKO-Tropikalnej Wyspy oraz wejścia na plażę 32A-33 nie stwierdzono przekroczenia norm występowania bakterii E-coli "w zakresie wymagań rekomendowanych dla kąpielisk".

Jak zaznacza Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w komunikacie, woda jest zdatna do kąpieli, co oznacza cofnięcie wcześniejszej rekomendacji do niekorzystania z kąpielisk w wodach Zatoce Gdańskiej w okolicach Sopotu.

Jak zaznacza Sanepid kolejne próbki wody, w celu uzupełnienia badań, mają zostać pobrane w poniedziałek w okolicach pasa nadmorskiego Gdańsk-Sopot-Gdynia.

Badania mają związek z awarią Przepompowni Ścieków Ołowianka, która miała miejsce 15 maja. Tego dnia przed południem przestały działać urządzenia w przepompowni odbierającej 60 proc. ścieków z terenu Gdańska i odprowadzającej je do Oczyszczalni Wschód. Awaria spowodowana została zalaniem komory pomp i znajdujących się tam czterech silników: dwóch głównych i dwóch zapasowych.

Aby uniknąć zalania miasta przez cofające się z kanalizacji ścieki, spółka Saur Neptun Gdańsk (SNG) odpowiadająca za gdańską sieć wodociągowo-kanalizacyjną, zdecydowała o zrzucie nieczystości do Motławy oraz bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej - na wysokości Zaspy. Zrzut ścieków trwał prawie trzy doby. Władze Gdańska nałożyły w poniedziałek na SNG karę w wysokości ponad 322 tys. zł.

Kąpieliska miejskie w Sopocie będą czynne od 15 czerwca, kiedy to na plaży pojawią się ratownicy.