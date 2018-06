Reporter "Faktu" - jak informuje tabloid - wyszedł w środę wieczorem na spacer z psami. Przed blokiem czekało na niego kilku mężczyzn. Ty policyjna kur...! To za sprawę Chruszcza - usłyszał dziennikarz. Wtedy napastnicy ruszyli do ataku. Przewrócili go na ziemię i zaczęli kopać. Celowali w głowę, ale udało mi się zasłonić - mówi reporter. Na szczęście jego psy zaczęły głośno szczekać, co wzbudziło zainteresowanie sąsiadów. Ci spłoszyli bandytów.

Zgłoszenie o zaginięciu radnego Pawła Chruszcza wpłynęło na policję w ubiegłym tygodniu. W efekcie poszukiwań w czwartek po godz. 13 na terenie gminy Pęcław odnaleziono jego ciało. Było powieszone. Paweł Chruszcz miał 42 lata, pozostawił żonę i dwoje dzieci. Był członkiem Młodzieży Wszechpolskiej i działaczem Stowarzyszenia Endecja; bratem posła Sylwestra Chruszcza (WiS).