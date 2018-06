Autobusem podróżowało 50 osób. Pojazd wpadł do rowu i przewrócił się na bok na łuku drogi w miejscowości Konstantynowo - w powiecie aleksandrowskim w gminie Waganiec. Droga nr 91 łącząca Gdańsk z Łodzią jest zablokowana. Policja organizuje objazdy. Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej. Autobus jest w rowie. Nie znam przyczyn, które spowodowały, że zjechał do rowu. Szesnaście osób jest rannych, dwie nie żyją - powiedział PAP rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. kpt. Arkadiusz Piętak.

Dodał w rozmowie z PAP, że na miejsce przyleciały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dojeżdżają także kolejne karetki pogotowia. Więcej informacji w tej chwili nie ma. Nie był to autobus z dziećmi. Był to autokar wycieczkowy - podkreślił obecny na miejscu zdarzenia rzecznik. Do wypadku doszło pomiędzy godziną 7 a 8 w poniedziałek rano.