W lutym rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie powiedział, że zgromadzony w śledztwie przeciwko Cezaremu P. materiał trzeba jeszcze raz przeanalizować w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. - Należy analizie poddać zachowania osób, które nabywały narkotyki – mówił prok. Łukasz Łapczyński. Zlecono to policji i - jak ustaliła PAP - teraz są tego pierwsze efekty. Zarzuty w Centralnym Biurze Śledczym Policji usłyszały 32 osoby. A dochodzenie jeszcze trwa.

Skomplikowało to sytuację we wtorek na sali rozpraw. Sędzia Anita Kowal pytała każdego świadka, czy nie usłyszał w związku z tą sprawą zarzutów. Kilka wezwanych na przesłuchanie 19 czerwca osób mogło odmówić składania zeznań z powodu toczącego się przeciwko nim postępowania.

Skorzystali z tego prawa 41-letni przedsiębiorca Marcin B., 41-letni aktor Robert H., 47-letnia architekt Karina S. i 38-letni reżyser Jan M., który zarzut posiadania narkotyków usłyszał jeszcze 23 maja. W śledztwie zapewniał, że nie zażywa narkotyków. Do sądu stawił się z pełnomocnikiem.

Pozostali świadkowie składali zeznania.

40-letni aktor Tomasz B. zapewnił na początek: Nie usłyszałem zarzutów w CBŚP. - Rozpoznaję Cezarego P., jesteśmy kolegami. Spotykałem się z nim okolicznościowo. Dzwoniłem do niego. Był najtańszym i najsympatyczniejszym sposobem dostarczenia alkoholu na imprezę. Na pewno nie zamawiałem kokainy – stwierdził świadek. Powiedział, że nigdy nie określał przez telefon, jaki alkohol chciałby zamówić, bo zawsze pije to samo: whisky i wódkę.

Kolejny świadek, Igor B., pytany przez sąd o zawód, wymienił: scenarzysta, reżyser, pisarz. 47-latek nie rozpoznał oskarżonego, a jego dane personalne kojarzy wyłączne z mediów. Według prokuratury kupował u Cezarego P. kokainę. Dilera poleciła mu koleżanka z liceum Magdalena I., oskarżona w tym samym procesie o pomoc w pozyskiwaniu klientów. Sąd odtworzył pisarzowi nagranie z podsłuchu.

- Dzień dobry, ja się nazywam Igor i dzwonię od Magdy I. Myśmy kiedyś gadali już.

- Co tam się stało?

- Chciałbym coś tam nabyć.

- No wiem, o co chodzi.

- Jestem na Żoliborzu przy Teatrze Komedia.

- Tam w teatrze?

- Tu jest taka kawiarnia. Ale bym musiał podskoczyć do maszyny.

- Muszę załatwić sprawę i postaram się być w przeciągu pół godziny.

- To za ile to będzie?

- Za pół godziny mniej więcej.

- Nie pytam o czas teraz, tylko o kwotę.

- A chcesz jedno małe?

- No to takie, co ona (Magda I. - PAP) mówiła, że jest bardzo dobre. Ale nie za dobre, bo to dobre jest bardzo drogie (Cezary P. miał sprzedawać dwa rodzaje kokainy – PAP).

- To za 150?

- To nie, to to droższe.

- To za 500 będzie.

- No wiem, wiem.

Po odsłuchaniu nagrania Igor B. przyznał, że brzmi to jak rozmowa o zakupie narkotyków, ale nie jest w stanie stwierdzić, co mógł kupować.

Do zakupu kokainy przyznał się architekt Borys S. - Kojarzę Cezarego P., poznałem go na jakiejś imprezie. Nie wykluczam, że kupiłem od niego kokainę. Do transakcji dochodziło w aucie. Nie wiem, jakie miał droższe narkotyki, ja płaciłem około 150 złotych - zeznał.

We wtorek miał także zeznawać biznesmen Jerzy K., ale się nie stawił. To jemu Cezary P. sprzedawał kokainę przed klubem przy ul. Hożej w maju 2016 roku. Podczas tej transakcji P. został zatrzymany. 45-letni klient nie ukrywał przed śledczymi, po co spotykał się z oskarżonym.

"Diler gwiazd" nie przyznaje się do winy. Wyjaśniał, że narkotyki miał wyłącznie na własny użytek, bo jak "miał bóle", zjadał 3 g kokainy w odstępach co pół godziny.

Według prokuratury sprzedał kokainę wartą milion złotych. Pomagały mu w tym m.in. żona i córka. Sąd Apelacyjny w Warszawie zastrzegł, że Cezary P. nie może warunkowo opuścić aresztu śledczego, dopóki nie wpłaci 300 tys. zł poręczenia.