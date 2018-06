Trunki, które miały być serwowane gościom to m.in. ekologiczna wódka i whisky z niszowych destylarni. Narzeczeni zamówili je specjalnie na tę okazję.

Wesele zaplanowano na 30 czerwca, dlatego na zakup alkoholu produkowanego w bardzo małym nakładzie i rzadko dostępnego w hurtowniach nie ma już czasu.

- Butelki były ukryte, więc ktoś musiał postarać się, aby go zlokalizować. Wszystko ważyło ok. 200 kg, zatem nie można było go wynieść ot tak - powiedział pan młody "Dziennikowi Wschodniemu".

Narzeczeni zgłosili sprawę policji. Zaapelowali również do sąsiadów i okolicznych mieszkańców o pomoc w ustaleniu złodziei. Za wskazanie sprawcy została wyznaczona nagroda. Będzie to połowa skradzionego alkoholu oraz pieniądze.