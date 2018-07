Żyjemy w czasach nadmiernej wrażliwości w ochronie zwierząt, tak delikatnie powiem. Minister Szyszko wydał zgodę na odstrzał łosi i musiał prawie że na drugi dzień ją odwoływać - mówił na spotkaniu z mieszkańcami Mławy szef resortu środowiska, Henryk Kowalczyk - informuje tvn24.pl

Minister ma jednak sposób na to, by zmniejszyć pogłowie gatunków chronionych. Ochrony gatunkowej nie mamy zamiaru zdejmować, ponieważ będzie konflikt z Europą, ze wszystkimi. Lepiej robić to małymi krokami, a też skutecznie, czyli wyrażając zgodę na każdy wniosek dotyczący redukcji tych chronionych gatunków zwierząt - wyjaśnił. Dodał, że Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska mają sugestie wręcz, żeby bardzo chętnie dawać zgody na odstrzał takich zwierząt jak żubry, łosie czy bobry.