Redakcja Dziennik.pl

O zmianach personalnych w Polskiej Fundacji Narodowej jako pierwsza poinformowała TVP Info, podając, że Maciej Świrski został odwołany z funkcji wiceprezesa.

Dementuję, że jestem odwołany. Złożyłem rezygnację - powiedział Świrski PAP. Jak podkreślił, "sformułowanie w języku polskim +został odwołany+ to znaczy, że rada nadzorcza podjęła decyzję i odwołała mnie, natomiast to ja złożyłem rezygnację". - Rada Nadzorcza na moje miejsce wyznaczyła innego członka zarządu. Tak wygląda sprawa - powiedział i dodał: "to nie jest tak, że jakoś karnie zostałem odwołany".

Nasz news

Maciej Świrski został odwołany z funkcji wiceprezesa @Fundacja_PFN #wieszwięcej https://t.co/q56WfNbXgQ — TVP Info 🇵🇱 (@tvp_info) 17 lipca 2018

TVP Info podała, że miejsce Świrskiego zajmie Cezary Jurkiewicz, który dotąd kierował fundacją. Nowym prezesem PFN został Filip Rdesiński.